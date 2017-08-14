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УБРиР фиксирует почти четырехкратный рост спроса на кредитные карты в I полугодии

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) за первые 6 месяцев 2017 года оформили больше 5,8 тыс. кредитных карт, что почти в 4 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



По словам начальника управления кредитных продуктов УБРиР Светланы Давыдовой, одна из причин роста спроса на кредитные карты — улучшение условий по продукту.



«В этом году мы существенно расшили возможности кредитной карты, чтобы клиенты могли зарабатывать, используя заемные средства. Так, мы увеличили вознаграждение за оплату покупок кредитной картой до 10%, а также расширили льготный период до 60 дней», — пояснила С. Давыдова.



Она также добавила, что на спросе сказалось влияние рыночных факторов.



«Мы видим, что доходы населения не растут, что заставляет людей искать дополнительные источники средств. Кредитная карта при ее грамотном использовании позволяет иметь возобновляемый кредитный лимит на небольшую сумму, которая может помочь закрыть период между зарплатами или выступать в качестве так называемого «запаса на черный день», когда деньги могут срочно понадобиться», — отметила С. Давыдова.

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