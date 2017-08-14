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Из-за ремонта на Среднеуральской ГРЭС в Екатеринбурге отключили горячую воду на ВИЗе и Сортировке

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Из-за аварийного ремонта бойлера на Среднеуральской ГРЭС в Екатеринбурге ограничили горячее водоснабжение в домах Верх-Исетского района, центра и Сортировки. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ПАО «Т Плюс».



«Согласно утвержденному графику, для покрытия дефицита подпитки от Ново-Свердловской ТЭЦ и обеспечения ГВС потребителей Среднеуральская ГРЭС должна обеспечивать подпитку до 4 800 тон в час. В данный момент из-за ремонтов подпитка со станции составляет 1 600 тонн в час, параметры теплоносителя снижены до 44 градусов», — поясняют в компании.



Из-за дефицита воды и снижения параметров коммунальщикам пришлось ограничить поставку горячей воды потребителям. Планируется, что работы к 16.00 неполадки устранят и горячее водоснабжение восстановят.



В пресс-службе ПАО «Энел Россия» отмечают, что 14 августа произошло незапланированное кратковременное отключение бойлера, повлекшее за собой снижение температуры горячей воды.



«Это отключение не является аварией, произведен переход на резервное оборудование. На данный момент Среднеуральская ГРЭС работает в штатном режиме, в полном объеме обеспечивая параметры, заданные диспетчерским графиком теплоснабжающей компании: температура теплоносителя составляет 75,7 градусов, давление — 7,34 атм, объем — 2496 т/час.», — говорится в сообщении.

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