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Аэрофлот отменил рейсы на Урал из-за грозы в Шереметьево

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий — грозы в аэропорту Шереметьево — «Аэрофлот» отменил 14 августа 20 рейсов, в том числе по уральским направлениям.



Как следует из сообщения на сайте авиаперевозчика, отменены рейсы из Москвы в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и обратно.

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