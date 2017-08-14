Новости дня

Бывший владелец и руководитель Банка24.ру Сергей Лапшин признан банкротом

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области 11 августа признал бывшего владельца и руководителя Банка24.ру Сергея Лапшина несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Банка24.ру 16 сентября 2014 года. В официальном сообщении регулятора говорится, что на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах.



С иском о банкротстве экс-владельца банка С. Лапшина в августе 2016 года обратилось в суд физическое лицо. В ходе рассмотрения дела свои требования к должнику заявили сразу несколько организаций, в том числе ООО «Центр развития ресторанной культуры», Райффайзенбанк, Уральский межрегиональный банк и Банк24.ру, а также физические лица. Общая сумма требований превышает 100 млн руб.



Решением суда в отношении С. Лапшина введена процедура реализации имущества.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: