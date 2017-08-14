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Строительный завод Группы ММК возобновил выпуск продукции

УрБК, Магнитогорск, 14.08.2017. Завод «Керамик» (структурное подразделение ООО «Строительный комплекс», входящее в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») возобновил выпуск продукции. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«С ноября 2016 года по август 2017 года завод был приостановлен ввиду существенного снижения спроса на его продукцию (кирпич керамический пустотелый рядовой), используемую для строительства жилых домов. Еще до остановки на заводе освоили производство полнотелого кирпича, используемого не только в строительстве жилья, но и в промышленном строительстве. В 2015 году на заводе была заменена автоматическая система управления (АСУ) германского концерна Siemens, контролирующая производство продукции, начиная с формования кирпича и заканчивая упаковкой готовой продукции. Замена контроллеров управления Simatic-5 на Simatic-7 и обновление автоматической системы в целом позволили значительно повысить эффективность системы программного управления производством. Кроме того, был заменён многоковшевой экскаватор, предназначенный для подачи шихты в пресс и формования сырца кирпича. Вынужденная пауза в работе предприятия позволила модернизировать печи интенсивной тепловой обработки (ИТО). Планируется, что реконструкция печей общей стоимостью 15 млн руб. будет полностью завершена в 2017 году», — говорится в сообщении.



Продукция завода «Керамик», как и ранее, будет поставляться не только строительным компаниям Магнитогорска, но и в Пермскую, Оренбургскую и Челябинскую области, а также в Башкортостан и Казахстан. На сегодняшний день начала работу одна из двух производственных линий, совокупная производительность которых составляет 25 млн условных штук кирпича в год.

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