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С начала года свердловские организации пополнили консолидированный бюджет РФ на 183 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. В январе-июле 2017 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 183,4 млрд руб., что на 18,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 58,4 млрд руб., что больше сопоставимого периода 2016 года на 30,4% или на 13,6 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость (НДС) на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (78,4%).



За январь-июль 2017 года НДС на товары, реализуемые на территории РФ, поступило 45,8 млрд руб., что на 25,7% или на 9,3 млрд руб. больше относительно 7 месяцев 2016 года и обусловлено снижением возмещения налога налогоплательщикам на 17,9% или на 5,2 млрд руб. По налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из республики Беларусь и республики Казахстан, перечислено 4,5 млрд руб., что на 17,5% или на 0,7 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года.



За январь-июль 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 7,9 млрд руб., что в 2 раза или на 4 млрд руб. больше поступлений, чем за аналогичный период 2016 года.



В областной бюджет мобилизовано 104,4 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, что на 14,7% или на 13,4 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года. Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (42,5%), налога на доходы физических лиц (32,2%). За январь-июль 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 44,3 млрд руб., что на 24% или на 8,6 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года. По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 33,6 млрд руб., что на 6,9% или на 2,2 млрд руб. больше сопоставимого периода 2016 года.



В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 20,7 млрд руб., с увеличением на 7%, или на 1,4 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 14,3 млрд руб., с ростом на 5,3% к январю-июлю 2016 года.



Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь-июль 2017 года перечислено 96,4 млрд руб., что на 4,9% или на 4,5 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года.

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