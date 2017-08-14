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Из-за ремонта Ново-Свердловской ТЭЦ часть жителей Екатеринбурга осталась без горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. В Екатеринбурге жители нескольких микрорайонов остались без горячего водоснабжения (ГВС) до 24 августа из-за ремонта оборудования Ново-Свердловской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ПАО «Т Плюс».



«Ремонтный процесс спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме, который согласован с руководством администрации Екатеринбурга», — отмечают в пресс-службе компании.



В частности, ограничение ГВС с 12 августа введено в домах Парковом, Комсомольском, Пионерском микрорайонах, на Синих Камнях, а также в Березовском. При этом горожане сообщают об отключениях горячей воды и в других частях города — в центре, на Эльмаше, ЖБИ.



Отметим, что для большинства потребителей ограничение ГВС стало неожиданным. Как подчеркивают в Свердловском филиале ПАО «Т Плюс», уведомить горожан должны были управляющие компании.



«Уведомления о проведении ремонтов и ограничении ГВС направлены в организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМПы) 9-10 августа. Уведомить жителей путем размещения объявлений на дверях подъездов и информационных досках — обязанность руководства организаций ЖКХ», — комментируют в компании.



Планируется, что ремонт оборудования Ново-Свердловской ТЭЦ обеспечит бесперебойное теплоснабжение и ГВС потребителей в отопительном сезоне.

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