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Учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий предъявлено окончательное обвинение

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Следователи предъявили окончательное обвинение 34-летнему учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий». Об э том сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



Ему инкриминируются действия, предусмотренные частью 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое с использованием своего служебного положения» и частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам».



По данным следствия, с декабря 2015 по январь 2017 года на предприятии возникла задолженность по заработной плате перед порядка 200 работников на сумму около 6 млн руб.



Также установлено, что в указанный период частично не выплачивалась заработная плата порядка 80 сотрудникам на общую сумму около 1,5 млн руб. Также учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» вменяется то, что в период с октября 2016 по январь 2017 года он принял меры по сокрытию средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов. Сумма, по данным следствия, составила около 5 млн руб., что является крупным размером.



Кроме того, при изучении финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 22 млн руб. Согласно материалам уголовного дела, мошенничество в особо крупном размере было совершено в период с июня 2013 по май 2015 года.



В ходе расследования потерпевшими признаны и допрошены порядка 200 человек из числа работников предприятия, кроме того, допрошено более 100 свидетелей, в том числе в других регионах РФ (Челябинская, Новосибирская и Кировская области, Пермский край, Республика Башкортостан и город Москва).



Напомним, сотрудники уральского предприятия обратились с жалобой о невыплате зарплат к президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии». По некоторым данным, задолженность по зарплате перед 195 сотрудниками превышала 13,3 млн руб. На прошлой неделе предприятие признали банкротом.

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