РПЦ отсудила у администрации Екатеринбурга здание Свято-Троицкого кафедрального собора

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Екатеринбургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) выиграла суд у администрации города и добилась права собственности на здание Свято-Троицкого кафедрального собора. Определение суда опубликовано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.Иск епархии к администрации был подан 21 июня 2017 года, а 10 августа арбитраж удовлетворил его в полном объеме.«Признать за централизованной религиозной организацией Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви право собственности на завершенное реконструкцией здание церкви Свято-Троицкой (Рязановской), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57», — говорится в определении суда.Свято-Троицкий собор был заложен в 1818 году как старообрядческий молельный дом, но затем его освятили как официальный православный храм. В советское время купол и колокольню снесли, а церковь переоборудовали в ДК Автомобилистов. В конце 1990-х годов колокольню с куполом восстановили, а сам храм получил статус кафедрального. Несмотря на это, главный собор города оставался в муниципальной собственности.