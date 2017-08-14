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РПЦ отсудила у администрации Екатеринбурга здание Свято-Троицкого кафедрального собора
14 август 2017 (09:36)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. Екатеринбургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) выиграла суд у администрации города и добилась права собственности на здание Свято-Троицкого кафедрального собора. Определение суда опубликовано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
Иск епархии к администрации был подан 21 июня 2017 года, а 10 августа арбитраж удовлетворил его в полном объеме.
«Признать за централизованной религиозной организацией Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви право собственности на завершенное реконструкцией здание церкви Свято-Троицкой (Рязановской), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57», — говорится в определении суда.
Свято-Троицкий собор был заложен в 1818 году как старообрядческий молельный дом, но затем его освятили как официальный православный храм. В советское время купол и колокольню снесли, а церковь переоборудовали в ДК Автомобилистов. В конце 1990-х годов колокольню с куполом восстановили, а сам храм получил статус кафедрального. Несмотря на это, главный собор города оставался в муниципальной собственности.
Иск епархии к администрации был подан 21 июня 2017 года, а 10 августа арбитраж удовлетворил его в полном объеме.
«Признать за централизованной религиозной организацией Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви право собственности на завершенное реконструкцией здание церкви Свято-Троицкой (Рязановской), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57», — говорится в определении суда.
Свято-Троицкий собор был заложен в 1818 году как старообрядческий молельный дом, но затем его освятили как официальный православный храм. В советское время купол и колокольню снесли, а церковь переоборудовали в ДК Автомобилистов. В конце 1990-х годов колокольню с куполом восстановили, а сам храм получил статус кафедрального. Несмотря на это, главный собор города оставался в муниципальной собственности.
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