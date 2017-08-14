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ЦБ предупредил о сохранении риска повышенной инфляции в РФ из-за возможного снижения урожая

УрБК, Москва, 14.08.2017. Риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов в ближайшие месяцы сохраняется. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Центрального Банка России.



«В июле 2017 года инфляция снизилась и составила 3,9%, что согласуется со сделанным годом ранее прогнозом. В ближайшие месяцы сохраняется риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов, что может также привести к росту инфляционных ожиданий», — отмечается в документе.



В Банке России отмечают, что есть несколько причин риска сохранения повышенной продовольственной инфляции: прогнозы меньшего урожая по сравнению с прошлым годом, продолжающаяся плохая погода и рост мировых цен на зерно. Ограничить инфляционные риски, по оценке регулятора, позволит поддержание умеренно жесткой денежно-кредитной политики.



«Инфляционные риски связаны с прогнозами меньшего, чем в прошлом году, урожая отдельных видов плодоовощной продукции и динамикой цен на них. Следствием этого может быть небольшой рост инфляционных ожиданий домашних хозяйств. Неблагоприятные погодные условия, наблюдаемые в Центральном регионе и Поволжье, могут снизить урожайность отдельных овощных культур и объемы их сбора как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах, и привести к росту цен на овощи в этих регионах. Риски также связаны с ростом мировых цен на зерно на фоне ухудшения прогноза урожая в США и Европе», — говорится в пресс-релизе.



Падение реальных располагаемых доходов населения и параллельное восстановление потребительского спроса не создает существенных инфляционных рисков, уверены в Банке России. Также на динамику текущей инфляции значимого влияния не оказало и ослабление рубля. Вместе с тем, отмечает регулятор, несколько ускорился рост цен на туристические услуги, наиболее чувствительные к курсовым колебаниям.



По данным ЦБ, годовой прирост цен на плодоовощную продукцию замедлился в июле до 6,9% (после 11,6% месяцем ранее). На такое замедление повлияло появление продукции нового урожая отечественного производства.

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