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Роскомнадзор заподозрил свердловский филиал МТС в непротиводействии отмыванию доходов

14 август 2017 (09:05)

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. В ходе плановой проверки в филиале ПАО «МТС» в Свердловской области инспекторы Роскомнадзора обнаружили несоблюдение требований законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роскомнадзора по УрФО.

«В период с 17.07.2017 по 10.08.2017 года проведено плановое мероприятие государственного контроля, в ходе которого выявлены признаки нарушений, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации», — указано на сайте ведомства.

Результаты проверки специалисты направили в Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу — по месту нахождения юридического лица ПАО «МТС» и ответственного должностного ведомства. Теперь коллеги уральских инспекторов примут решение о возбуждении дел об административном правонарушении.

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