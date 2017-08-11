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Число аварий на энергообъектах ФСК ЕЭС в I полугодии сократилось на 15%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. Число аварий на энергообъектах Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) в I полугодии 2017 года сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС.



«Председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров в ходе совещания с руководством филиалов отметил положительную динамику основных показателей за шесть месяцев 2017 года. Количество аварий снизилось почти на 15%. Глава компании поручил полностью исключить контролируемые риски возникновения аварий и обеспечить безусловное исполнение инвестиционной программы», — говорится в сообщении.



В среднем по стране удельная аварийность за семь месяцев 2017 года снизилась на 12%. Наибольший прогресс достигнут в регионах Центра и Волги.



В рамках инвестпрограммы компания до конца года планирует ввести почти 7,2 тыс. МВА трансформаторной мощности и 2,1 тыс. километров новых линий электропередачи.



В I полугодии 2017 года сохранился рост основных финансово-экономических показателей. Выручка увеличилась на 8% (92,8 млрд руб. против 85,9 млрд руб. в I полугодии 2016 года), чистая прибыль — на 13,8% (18,6 млрд руб. против 16,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года).

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