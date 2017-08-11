Кризис

Минстрой РФ прогнозирует снижение ввода жилья по итогам 2017 года

Минстрой России прогнозирует по итогам 2017 года ввод жилья в эксплуатацию на уровне 75-76 млн кв. м. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.



По его словам, это «немного меньше, чем в прошлом году».



Мень подчеркнул, что сокращение ввода в первую очередь обусловлено снижением объемов индивидуального строительства.

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