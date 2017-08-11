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«Синара-Девелопмент» приступила к заливке фундамента на стройплощадке нового Конгресс-центра

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. Накануне Дня строителя состоялась церемония закладки фундамента Конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», строительство которого выполняет компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в рамках заключенного контракта с АО «Уральский выставочный центр». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев и работники объекта по старой традиции бросили в основание фундамента будущего Конгресс-центра монеты, после чего строители приступили к заливке первого куба бетона.



В настоящее время завершена подготовка строительной площадки. На данном этапе строительства задействовано более 10 единиц спецтехники, среди которых сваебойные машины, бетононасос, миксеры, экскаваторы, самосвалы и другие. Строители продолжают вести земляные работы по обустройству котлована и забивке свай, заливке основания комплекса. Завершить работы по устройству фундамента Конгресс-центра планируется осенью 2017 года. После завершения работ нулевого цикла строители приступят к возведению металлокаркаса.



Согласно контракту, Конгресс-центр будет сдан в эксплуатацию в июне 2019 года.

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