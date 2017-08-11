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МЧС предупредило свердловчан о сильных дождях и грозах в выходные

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о сильных дождях и грозах в предстоящие выходные.



«Неблагоприятные метеоявления могут вызвать происшествия локального масштаба. Нарушения возможны в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах. Руководителям всех уровней необходимо выполнить комплекс предупредительных мероприятий, согласно действующих планов и рекомендаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники МЧС советует свердловчанам «быть внимательными и предусмотрительными, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах».

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