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США могут закрыть одно из российских генконсульств

Вашингтон в качестве одного из вариантов ответа на решение Москвы выслать ряд американских дипломатов рассматривает возможность закрытия одного из четырех российских генконсульств в США. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.



Сообщается, что этот вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой Рексом Тиллерсоном на встрече в Маниле. Тогда госсекретарь заявил, что предоставит ответ Москве до 1 сентября.



Близкие к американскому внешнеполитическому ведомству источники пояснили изданию, что с точки зрения Вашингтона действия Москвы квалифицируются вовсе не как зеркальные шаги, а как необоснованная эскалация конфликта.

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