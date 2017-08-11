Дайджест

США могут закрыть одно из российских генконсульств

11 август 2017 (17:19)

Вашингтон в качестве одного из вариантов ответа на решение Москвы выслать ряд американских дипломатов рассматривает возможность закрытия одного из четырех российских генконсульств в США. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что этот вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой Рексом Тиллерсоном на встрече в Маниле. Тогда госсекретарь заявил, что предоставит ответ Москве до 1 сентября.

Близкие к американскому внешнеполитическому ведомству источники пояснили изданию, что с точки зрения Вашингтона действия Москвы квалифицируются вовсе не как зеркальные шаги, а как необоснованная эскалация конфликта.

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