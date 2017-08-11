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Глава Пентагона не исключил применение военной силы против КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы применить военную силу в отношении Северной Кореи, однако стремятся к дипломатическому урегулированию. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на The Washington Times.



«Есть ли варианты военного урегулирования? Конечно. Это моя обязанность, подготовить их», — сказал он.



При этом Мэттис подчеркнул, что США намерены использовать дипломатию во время диалога с КНДР.

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