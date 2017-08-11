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В Китае в ДТП погибли более 30 человек

В результате крупного ДТП с участием автобуса на скоростном шоссе в провинции Шэньси в центральном Китае погибли 36 человек. Об этом сообщает «Синьхуа».



Отмечается, что в результате инцидента также пострадали 13 человек, после чего были госпитализированы.



По факту инцидента идет проверка, выясняются причины аварии.



Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Китае погибли четыре человека, 48 пострадали.

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