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В Пышминском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам компании «Дельта»

11 август 2017 (16:53)

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. В Пышминском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия оптовой торговли ООО «Дельта».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что в период с октября 2016 года по июль 2017 года руководство компании не производило оплату труда 58 работникам предприятия. Долг перед ними составляет 2,4 млн руб.

По результатам проверки в отношении директора ООО «Дельта» и юридического лица возбуждены административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», по результатам рассмотрения которых виновные оштрафованы.

Кроме того прокуратура направила в суд заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Все заявления судом рассмотрены и удовлетворены, судебные приказы направлены в службу судебных приставов для исполнения.

Помимо этого, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

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