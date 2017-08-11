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Более 20% россиян не удовлетворены работой своей управляющей компании
11 август 2017 (16:34)
УрБК, Москва, 11.08.2017. Деятельность своей управляющей компании положительно оценивают 22% опрошенных граждан, плохо — также 22%, удовлетворительно — 34%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Каждый третий россиянин (34%) характеризует состояние своего дома как «хорошее», 16% — как «плохое», и 50% граждан называют его удовлетворительным. Заметно выше, чем остальные, оценивают состояние дома жители многоквартирных монолитных и частных строений, а также новых домов (построенных после 2000-х)», — говорится в сообщении.
Согласно опросу, две трети россиян (66%) хотели бы жить в частных домах, более половины (57%) предпочли бы дом не старше семи лет.
«Каждый третий россиянин (34%) характеризует состояние своего дома как «хорошее», 16% — как «плохое», и 50% граждан называют его удовлетворительным. Заметно выше, чем остальные, оценивают состояние дома жители многоквартирных монолитных и частных строений, а также новых домов (построенных после 2000-х)», — говорится в сообщении.
Согласно опросу, две трети россиян (66%) хотели бы жить в частных домах, более половины (57%) предпочли бы дом не старше семи лет.
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