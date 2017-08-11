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С начала года пассажиропоток «Уральских авиалиний» вырос на 23%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. В июле услугами авиакомпании «Уральские авиалинии» воспользовались 943 тыс. 343 пассажира, что на 18% больше показателей июля 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Всего за этот месяц было выполнено 5 тыс. 904 рейса, из которых 3 тыс. 624 рейса по России, 870 — в страны СНГ и 1 тыс. 410 рейсов — в страны дальнего зарубежья. Рост на 17% по сравнению с июнем прошлого года.



В целом с начала года «Уральские авиалинии» перевезли 4 млн 266 тыс. 451 человека, что больше на 23% данных 2016 года. В период с 1 января по 31 июля самолеты авиакомпании выполнили 30 тыс. 082 рейса: 18 тыс. 174 — по России, 5 тыс. 727 — по СНГ, 6 тыс. 181 — за рубеж.



Количество выполненных рейсов выросло на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

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