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Официальный курс долл. США вырос на 25 коп., евро — на 48 коп.
11 август 2017 (16:00)
УрБК, Москва, 11.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 августа. Курс долл. США вырос на 25,75 коп., до 69,18 руб. Курс евро — на 48,25 коп., до 70,75 руб.
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