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Volkswagen отзывает почти 3,5 тыс. автомобилей Skoda из России

УрБК, Москва, 11.08.2017. Компания «Фольксваген Груп Рус», являющаяся официальным представителем Skoda на российском рынке, объявила о проведении отзыва 3 тыс. 463 Skoda Octavia, Yeti и Rapid. Об этом сообщает Росстандарт.



Отзыву подлежат 1 тыс. 927 автомобилей Skoda Octavia, реализованных с 2004 года по 2013 года.



Причиной является возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого — нарушение соединения с массой в блоке управления. В таком случае безотказная работа блока управления больше не обеспечивается, в критических дорожных ситуациях может не выполняться необходимое для стабилизации автомобиля регулирование динамики движения.



На транспортных средствах Skoda Octavia, подлежащих отзыву, будет обновляется программное обеспечение блока управления электронного контроля устойчивости.



Также отзыву подлежат 1 тыс. 536 автомобилей Skoda Yeti и Rapid, реализованных в 2017 году.



Причиной отзыва является передний преднатяжитель ремня безопасности, изготовленный с выходом параметров за допуск. Из-за неисправности соединения компоненты пиротехнической системы при срабатывании в момент аварии могут отделиться и попасть в салон автомобиля. Это создаёт риск травмирования пассажиров.



На транспортных средствах Skoda Yeti и Rapid, подлежащих отзыву, будет проведена замена соответствующих компонентов ремней безопасности.

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