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«Перекресток» откроет магазины в Екатеринбурге на бывших площадях сети «Звездный»

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. Торговая сеть «Перекресток» планирует вдвое увеличить число своих магазинов в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба X5 Retail Group.



Часть новых супермаркетов будет открыта на площадях, которые ранее занимали магазины сети «Звездный» (в июне 2017 года компания объявила о закрытии всех своих магазинов).



Первый из них открылся сегодня по адресу ул. Лучистая, 5. Супермаркет общей площадью 892 кв. м. стал девятым «Перекрестком» в городе.



В течение августа и сентября в Екатеринбурге также будут открыты магазины «Перекресток», расположенные по следующим адресам: ул. Ангарская, 22, ул. Березовский Тракт, 15, ул. Опалихинская, 15, ул. Серова, 41, ул. Посадская, 24, ул. Викулова, 57а.



«В настоящий момент в Екатеринбурге торговая сеть «Перекресток» представлена девятью супермаркетами. В наших планах — увеличение этого числа до конца года как минимум в два раза», — заявила директор дивизиона «Урал» торговой сети «Перекресток» Светлана Садовская.

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