Кризис

На аукцион выставили право требования дебиторской задолженности «УралФрансАвто» на сумму 19,8 млн рублей

11 август 2017 (15:02)

На торги выставили право требования дебиторской задолженности автодилера «УралФрансАвто». Соответствующая информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На аукционе продадут четыре лота на общую сумму 19,8 млн руб. Итоги торгов подведут 18 сентября 2017 года.

Отметим, что в марте 2016 года арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «УралФрансАвто», являвшееся дилером Peugeot и Citroen в Екатеринбурге, несостоятельным (банкротом).

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...