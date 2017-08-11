Кризис

На аукцион выставили право требования дебиторской задолженности «УралФрансАвто» на сумму 19,8 млн рублей

На торги выставили право требования дебиторской задолженности автодилера «УралФрансАвто». Соответствующая информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



На аукционе продадут четыре лота на общую сумму 19,8 млн руб. Итоги торгов подведут 18 сентября 2017 года.



Отметим, что в марте 2016 года арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «УралФрансАвто», являвшееся дилером Peugeot и Citroen в Екатеринбурге, несостоятельным (банкротом).

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