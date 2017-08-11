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Volvo отзывает в России автомобили XC90 и V90 Cross Coutry

УрБК, Москва, 11.08.2017. ООО «Вольво Карс», являющееся официальным представителем Volvo на российском рынке, отзывает Volvo XC90 и V90 Cross Coutry. Об этом сообщает Росстандарт.



Речь идет об автомобилях, реализованных с 2016 по 2017 годы. Причиной отзыва 17 автомобилей Volvo XC90 является возможное нарушение одного из производственных параметров устройства предварительного натяжения ремня безопасности правого сиденья третьего ряда. Несмотря на выявленное нарушение производственных требований, ремень безопасности функционирует исправно. Однако во время столкновения небольшой элемент устройства предварительного натяжения может отделиться и проникнуть в багажное отделение.



На транспортных средствах Volvo XC90, подлежащих отзыву, будет произведена замена ремня безопасности правого сиденья третьего ряда в соответствии с инструкцией.



Причиной отзыва 18 автомобилей Volvo XC90 и V90 Cross Coutry является установленный ненадлежащий модуль контроля доменов активной безопасности, что может привести к отклонениям в работе системы помощи водителю. В результате чего радар может терять цель, не уведомляя об этом водителя.



На транспортных средствах Volvo XC90 и V90 Cross Coutry, подлежащих отзыву, будет произведена замена модуля контроля доменов активной безопасности.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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