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Энергетики на день отключат электричество в двух районах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. На следующей неделе Свердловэнерго на день отключит электричество в двух районах Екатеринбурга для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «МРСК Урала».



Во вторник, 15 августа, с 6.00 до 18.00 из-за демонтажа грозотросов на пяти километрах ЛЭП без электричества останутся жители Чкаловского района в квадрате улиц Патриса Лумумбы, Санаторная, Самолетная, Щербакова и Елизаветинское шоссе, а также поселка Шабры.



В воскресенье, 20 августа, с 6.00 до 18.00 из-за аналогичных работ в Орджоникидзевском районе при хорошей погоде электричество отключат жителям домов в квадрате улиц Фронтовых бригад, проспект Космонавтов, Энтузиастов, Шефская, Фрезеровщиков, Даурская, Ползунова. В том числе под отключение электроэнергии попадет завод «Уралтрансмаш».



«Для выполнения работ в максимально сжатые сроки энергетики задействуют как можно больше необходимого количества сил и технических средств. Монтаж нового грозотроса на энергообъекты будет осуществляться позднее без ограничения подачи электроэнергии потребителям», — поясняют в пресс-службе Свердловского филиала «МРСК Урала».



Замена грозотросов необходима, чтобы обеспечить надежность электроснабжения жителей города.



Напомним, утром 15 ноября 2016 года жители микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге на несколько часов остались без электричества из-за аварии на линии «СУГРЭС-Свердловская-1,2».

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