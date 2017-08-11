Новости дня
При поддержке РМК в Коркино отремонтируют детский сад
11 август 2017 (14:10)
УрБК, Челябинск, 11.08.2017. Детский сад № 32 в городе Коркино закрылся на капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании (РМК).
Здание сада было построено в 1955 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. В 2004 году здесь проходил только частичный ремонт.
Благодаря финансовой помощи Русской медной компании работы удалось начать в начале августа 2017 года. За поддержкой к руководству РМК обратились родители воспитанников учреждения.
«Детский сад № 32 — единственный в Коркино сад-ясли, в котором занимается около 80 ребят в возрасте от полутора лет. На период проведения работ детей временно определили в другие детские дошкольные учреждения города. Ремонт планируется завершить к началу 2018 года», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее РМК уже помогала с ремонтом детским дошкольным учреждениям Челябинской области. В июле 2016 года губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин торжественно открыли после капитального ремонта детский сад № 9 города Карабаш. Весь комплекс работ строители выполнили всего за три с половиной месяца. В общей сложности на ремонт детского сада в городе Карабаш РМК направила почти 63 млн руб.
Здание сада было построено в 1955 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. В 2004 году здесь проходил только частичный ремонт.
Благодаря финансовой помощи Русской медной компании работы удалось начать в начале августа 2017 года. За поддержкой к руководству РМК обратились родители воспитанников учреждения.
«Детский сад № 32 — единственный в Коркино сад-ясли, в котором занимается около 80 ребят в возрасте от полутора лет. На период проведения работ детей временно определили в другие детские дошкольные учреждения города. Ремонт планируется завершить к началу 2018 года», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее РМК уже помогала с ремонтом детским дошкольным учреждениям Челябинской области. В июле 2016 года губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин торжественно открыли после капитального ремонта детский сад № 9 города Карабаш. Весь комплекс работ строители выполнили всего за три с половиной месяца. В общей сложности на ремонт детского сада в городе Карабаш РМК направила почти 63 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- РМК организует чемпионат по воркауту в Челябинской области
- Русская медная компания завершила капремонт детского сада в Карабаше
- РМК проведет капитальный ремонт детского сада в Карабаше
- В поселке Северка после ремонта открылся детский сад
- В Екатеринбурге после капитального ремонта открылся детский сад № 178
Loading...