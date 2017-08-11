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При поддержке РМК в Коркино отремонтируют детский сад

УрБК, Челябинск, 11.08.2017. Детский сад № 32 в городе Коркино закрылся на капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании (РМК).



Здание сада было построено в 1955 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. В 2004 году здесь проходил только частичный ремонт.



Благодаря финансовой помощи Русской медной компании работы удалось начать в начале августа 2017 года. За поддержкой к руководству РМК обратились родители воспитанников учреждения.



«Детский сад № 32 — единственный в Коркино сад-ясли, в котором занимается около 80 ребят в возрасте от полутора лет. На период проведения работ детей временно определили в другие детские дошкольные учреждения города. Ремонт планируется завершить к началу 2018 года», — говорится в сообщении.



Напомним, ранее РМК уже помогала с ремонтом детским дошкольным учреждениям Челябинской области. В июле 2016 года губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин торжественно открыли после капитального ремонта детский сад № 9 города Карабаш. Весь комплекс работ строители выполнили всего за три с половиной месяца. В общей сложности на ремонт детского сада в городе Карабаш РМК направила почти 63 млн руб.

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