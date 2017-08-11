Новости дня
С начала года авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 20,7%
11 август 2017 (13:48)
УрБК, Москва, 11.08.2017. Российские авиакомпании в январе-июле 2017 года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,7% — до 58,12 млн человек. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росавиации.
Пассажирооборот составил 143,3 млрд пассажиро-километров, что больше результата прошлого года на 23,3%. Объем перевозки грузов и почты вырос на 20,3%, до 623,3 тыс. т. Процент занятности кресел за семь месяцев увеличился на 2,3%, до 82,4%.
Авиакомпании в июле текущего года увеличили перевозки пассажиров в годовом выражении на 17,5%, до 11,88 млн человек. Пассажирооборот в прошедшем месяце составил 28,7 млрд пассажиро-километров, что превысило показатель за июль прошлого года на 17,4%. Почты и грузов было перевезено на 13% больше — 91,6 тыс. т. Процент занятости кресел снизился на 0,2%, до 89,8%.
Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщал, что авиакомпании РФ по итогам 2017 года могут перевезти 100 млн пассажиров против 88,5 млн в 2016 году.
Пассажирооборот составил 143,3 млрд пассажиро-километров, что больше результата прошлого года на 23,3%. Объем перевозки грузов и почты вырос на 20,3%, до 623,3 тыс. т. Процент занятности кресел за семь месяцев увеличился на 2,3%, до 82,4%.
Авиакомпании в июле текущего года увеличили перевозки пассажиров в годовом выражении на 17,5%, до 11,88 млн человек. Пассажирооборот в прошедшем месяце составил 28,7 млрд пассажиро-километров, что превысило показатель за июль прошлого года на 17,4%. Почты и грузов было перевезено на 13% больше — 91,6 тыс. т. Процент занятости кресел снизился на 0,2%, до 89,8%.
Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщал, что авиакомпании РФ по итогам 2017 года могут перевезти 100 млн пассажиров против 88,5 млн в 2016 году.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Авиакомпании России в январе-феврале увеличили перевозки пассажиров на 19,3%
- Российские авиакомпании в январе-июле 2013 года увеличили перевозки пассажиров на 16%
- Российские авиакомпании за 10 месяцев увеличили пассажиропоток на 15,5%
- Российские авиакомпании с начала года увеличили перевозки пассажиров на 15%
- За 8 месяцев этого года пассажирооборот российских авиакомпаний вырос на 17%
Loading...