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С начала года авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 20,7%

УрБК, Москва, 11.08.2017. Российские авиакомпании в январе-июле 2017 года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,7% — до 58,12 млн человек. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росавиации.



Пассажирооборот составил 143,3 млрд пассажиро-километров, что больше результата прошлого года на 23,3%. Объем перевозки грузов и почты вырос на 20,3%, до 623,3 тыс. т. Процент занятности кресел за семь месяцев увеличился на 2,3%, до 82,4%.



Авиакомпании в июле текущего года увеличили перевозки пассажиров в годовом выражении на 17,5%, до 11,88 млн человек. Пассажирооборот в прошедшем месяце составил 28,7 млрд пассажиро-километров, что превысило показатель за июль прошлого года на 17,4%. Почты и грузов было перевезено на 13% больше — 91,6 тыс. т. Процент занятости кресел снизился на 0,2%, до 89,8%.



Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщал, что авиакомпании РФ по итогам 2017 года могут перевезти 100 млн пассажиров против 88,5 млн в 2016 году.

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