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Ущерб бюджету при строительстве спорткомплекса МЧС в Екатеринбурге составил 60 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оплаты работ в завышенном объеме при строительстве спортивного комплекса для нужд Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Нарушения выявлены в ходе проверки законности использования средств федерального бюджета, выделенных ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России». По данным Генпрокуратуры, сумма ущерба государству превысила 60 млн руб.



«Установлено, что в результате противоправных действий руководства подрядной организации и должностных лиц, представлявших интересы государственного заказчика, связанных со сдачей, приемкой и оплатой завышенного объема строительно-монтажных работ, государству причинен ущерб в размере более 60 млн руб.», — сообщает пресс-служба надзорного органа.



На основании материалов прокурорской проверки следственное управление по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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