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В Москве задержали банду подростков-убийц

В Москве задержали банду подростков, которые убили по меньшей мере двух человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По данным телеканала, все подозреваемые приехали в столичный регион из бывших советских республик. Двое из предполагаемых убийц посещали в Подмосковье секции бокса и рукопашного боя.



Действовали они по одной и той же схеме: налетали на жертву толпой, избивали, а затем обыскивали карманы и сумки в поисках ценностей.



В начале августа было возбуждено уголовное дело по факту нападения на студента 1995 года рождения. Его нашли избитым у железнодорожных путей на Кетчерской улице. У молодого человека диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травмы живота и грудной клетки. Он умер в больнице.

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