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Россия планирует начать поставки Superjet в Иран

Производитель лайнера Sukhoi Superjet 100 — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — подготовил документы и направил в офис по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США заявку на одобрение поставок самолетов в Иран. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на ГСС.



«Заявка ГСС находится на рассмотрении в OFAC. Срок ее рассмотрения индивидуален для каждого случая и не регламентирован этой структурой», — сообщил представитель компании.



В начале августа в Объединенной авиастроительной компании (ОАК), куда входит ГСС, на запрос «Ленты.ру» отвечали, что соответствующий пакет документов находится в процессе подготовки. В холдинге поясняли, что одобрение OFAC необходимо из-за наличия в SSJ100 американских комплектующих.

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