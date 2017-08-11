Дайджест
Трамп нашел плюсы в высылке из РФ американских дипломатов
11 август 2017 (13:22)
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал решение Москвы сократить число сотрудников американских дипмиссий в России. Он отметил, что это поможет сэкономить на зарплатах. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей», — сказал Трамп журналистам, добавив, что «у них нет реальной причины вернуться в Россию».
29 декабря Вашингтон постановил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам российской дипсобственности. В Белом доме указали, что меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».
«Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей», — сказал Трамп журналистам, добавив, что «у них нет реальной причины вернуться в Россию».
29 декабря Вашингтон постановил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам российской дипсобственности. В Белом доме указали, что меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».
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