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Трамп нашел плюсы в высылке из РФ американских дипломатов

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал решение Москвы сократить число сотрудников американских дипмиссий в России. Он отметил, что это поможет сэкономить на зарплатах. Об этом сообщает агентство Reuters.



«Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей», — сказал Трамп журналистам, добавив, что «у них нет реальной причины вернуться в Россию».



29 декабря Вашингтон постановил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам российской дипсобственности. В Белом доме указали, что меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

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