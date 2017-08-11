Дайджест

Китай обвинил США в грубом нарушении суверенитета страны

11 август 2017 (13:22)

Боевой корабль ВМС США, зайдя в акваторию островов Спратли, «грубо нарушил суверенитет и безопасность» Китая. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Поднебесной.

10 августа эсминец USS McCain вошел в район спорных островов в Южно-Китайском море и совершил маневр около одного из искусственных островов, после чего к нему навстречу для опознания были отправлены боевые корабли ВМС Китая. «Китай разочарован случившимся и сделает представление американской стороне», — отметили в МИД.

«Решимость Китая защищать свою территорию и интересы на море столь же непоколебима, как и воля к поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море. Провокация со стороны США вынуждает Пекин принять меры по дальнейшему укреплению обороноспособности страны», — добавили в ведомстве.

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