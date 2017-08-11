Дайджест
Боевиков ИГ окружили в центре Ракки
11 август 2017 (13:22)
Боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) окружены в центре сирийского города Ракка. Об этом сообщает Reuters.
«Мы уже очистили от них примерно половину старого города и сейчас наступаем по всем направлениям», — рассказал 25-летний Хаваль Габар, командир одного из отрядов курдской милиции, участвующих в боях за Ракку. «Еще два дня назад тут был узкий коридор, сейчас он уже перерезан, мы наступаем на районы Мансур и Рашид», — добавил он.
По оценке курдских командиров, в Ракке окружены от 600 до 1 тыс. боевиков, в основном иностранцы, а также около 50 тысяч мирных жителей. Потери исламистов составляют в среднем 10-15 человек в день.
«Мы уже очистили от них примерно половину старого города и сейчас наступаем по всем направлениям», — рассказал 25-летний Хаваль Габар, командир одного из отрядов курдской милиции, участвующих в боях за Ракку. «Еще два дня назад тут был узкий коридор, сейчас он уже перерезан, мы наступаем на районы Мансур и Рашид», — добавил он.
По оценке курдских командиров, в Ракке окружены от 600 до 1 тыс. боевиков, в основном иностранцы, а также около 50 тысяч мирных жителей. Потери исламистов составляют в среднем 10-15 человек в день.
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