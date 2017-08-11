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В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Библиотечной

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. С 12 по 15 августа из-за ремонта сетей инженерно-технического обеспечения в Екатеринбурге перекроют движение по ул. Библиотечной. Об этом сообщает ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий».



Маршрут № 60 с ост. «ТРЦ Карнавал» будет следовать по улицам: Гагарина, Малышева, Мира и далее по маршруту.

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