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В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Библиотечной
11 август 2017 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. С 12 по 15 августа из-за ремонта сетей инженерно-технического обеспечения в Екатеринбурге перекроют движение по ул. Библиотечной. Об этом сообщает ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий».
Маршрут № 60 с ост. «ТРЦ Карнавал» будет следовать по улицам: Гагарина, Малышева, Мира и далее по маршруту.
Маршрут № 60 с ост. «ТРЦ Карнавал» будет следовать по улицам: Гагарина, Малышева, Мира и далее по маршруту.
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