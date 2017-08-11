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Совет Федерации предложил ввести уголовную ответственность за подделку продуктов

УрБК, Москва, 11.08.2017. Совет Федерации (СФ) предлагает ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление, подписанное спикером СФ Валентиной Матвиенко.



В документе указано, что уголовное наказание должно применяться за производство в целях сбыта, ввоз в страну либо реализацию фальсифицированной пищевой продукции в крупном размере. Также ответственность должна следовать за аналогичные нарушения, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в особо крупном размере, либо если они совершены при организации питания в дошкольных и других образовательных, медицинских, оздоровительных и социальных учреждениях и организациях.



Напомним, Роспотребнадзор осенью 2016 года уже выступил с аналогичной инициативой. Из законопроекта ведомства следует, что за производство, ввоз и сбыт фальсифицированных продуктов в крупном размере (более 500 тыс. руб.) должны устанавливаться уголовные штрафы в размере 300-800 тыс. руб. или зарплаты осужденного за полгода (либо обязательные работы до 200 часов или исправительные работы до года). Тем, кто поставлял фальсификат в образовательные и медицинские учреждения, грозит штраф 1-3 млн руб. или в размере годовой зарплаты осужденного (либо обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до двух лет).



Однако законопроект Роспотребнадзора не прошел оценку регулирующего воздействия. В Минэкономики, которое отвечает за ее проведение, сочли, что документ вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения для предпринимателей, а также может повлечь необоснованные расходы для них и для бюджетов всех уровней.

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