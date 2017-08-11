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Совет Федерации предложил ввести уголовную ответственность за подделку продуктов

11 август 2017 (11:53)

УрБК, Москва, 11.08.2017. Совет Федерации (СФ) предлагает ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление, подписанное спикером СФ Валентиной Матвиенко.

В документе указано, что уголовное наказание должно применяться за производство в целях сбыта, ввоз в страну либо реализацию фальсифицированной пищевой продукции в крупном размере. Также ответственность должна следовать за аналогичные нарушения, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в особо крупном размере, либо если они совершены при организации питания в дошкольных и других образовательных, медицинских, оздоровительных и социальных учреждениях и организациях.

Напомним, Роспотребнадзор осенью 2016 года уже выступил с аналогичной инициативой. Из законопроекта ведомства следует, что за производство, ввоз и сбыт фальсифицированных продуктов в крупном размере (более 500 тыс. руб.) должны устанавливаться уголовные штрафы в размере 300-800 тыс. руб. или зарплаты осужденного за полгода (либо обязательные работы до 200 часов или исправительные работы до года). Тем, кто поставлял фальсификат в образовательные и медицинские учреждения, грозит штраф 1-3 млн руб. или в размере годовой зарплаты осужденного (либо обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до двух лет).

Однако законопроект Роспотребнадзора не прошел оценку регулирующего воздействия. В Минэкономики, которое отвечает за ее проведение, сочли, что документ вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения для предпринимателей, а также может повлечь необоснованные расходы для них и для бюджетов всех уровней.

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