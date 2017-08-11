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Житель Нижнего Тагила задержан за поджог автомобилей и попытку нарушить работу железнодорожной станции

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. Минувшей ночью житель Нижнего Тагила сначала попытался нарушить работу железнодорожной станции города, попробовав вручную переключить стрелочный перевод, а потом поджег два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.



Так как система стрелочных переводов автоматизирована, переключить рычаг мужчине не удалось. Тогда его «жертвами» сначала стал Hyundai Sonata, а потом Renault Duster. При каждом поджоге мужчина звонил в полицию и сообщал о нем.



В итоге полиция задержала злоумышленника при патрулировании. Им оказался 26-летний молодой человек, ранее уже судимый за тяжкое преступление. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



«Он находится на профилактическом учете, злоупотребляет спиртным, ведет бродяжнический образ жизни и совершает хулиганские поступки, за что его не раз доставляли в полицию», — сообщают в пресс-службе ведомства.



Задержанный не отрицал свою причастность к поджогам автомобилей, однако причины поступка объяснить не смог. Также мужчина не смог дать объяснение, с какой целью он находился на станции Нижний Тагил ночью и для чего пытался вмешаться в работу железной дороги.



По данным фактам полиция проводит проверки, по окончанию которых будет принято процессуальное решение.

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