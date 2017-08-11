Новости дня
Житель Нижнего Тагила задержан за поджог автомобилей и попытку нарушить работу железнодорожной станции
11 август 2017 (11:15)
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. Минувшей ночью житель Нижнего Тагила сначала попытался нарушить работу железнодорожной станции города, попробовав вручную переключить стрелочный перевод, а потом поджег два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Так как система стрелочных переводов автоматизирована, переключить рычаг мужчине не удалось. Тогда его «жертвами» сначала стал Hyundai Sonata, а потом Renault Duster. При каждом поджоге мужчина звонил в полицию и сообщал о нем.
В итоге полиция задержала злоумышленника при патрулировании. Им оказался 26-летний молодой человек, ранее уже судимый за тяжкое преступление. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Он находится на профилактическом учете, злоупотребляет спиртным, ведет бродяжнический образ жизни и совершает хулиганские поступки, за что его не раз доставляли в полицию», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Задержанный не отрицал свою причастность к поджогам автомобилей, однако причины поступка объяснить не смог. Также мужчина не смог дать объяснение, с какой целью он находился на станции Нижний Тагил ночью и для чего пытался вмешаться в работу железной дороги.
По данным фактам полиция проводит проверки, по окончанию которых будет принято процессуальное решение.
Так как система стрелочных переводов автоматизирована, переключить рычаг мужчине не удалось. Тогда его «жертвами» сначала стал Hyundai Sonata, а потом Renault Duster. При каждом поджоге мужчина звонил в полицию и сообщал о нем.
В итоге полиция задержала злоумышленника при патрулировании. Им оказался 26-летний молодой человек, ранее уже судимый за тяжкое преступление. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Он находится на профилактическом учете, злоупотребляет спиртным, ведет бродяжнический образ жизни и совершает хулиганские поступки, за что его не раз доставляли в полицию», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Задержанный не отрицал свою причастность к поджогам автомобилей, однако причины поступка объяснить не смог. Также мужчина не смог дать объяснение, с какой целью он находился на станции Нижний Тагил ночью и для чего пытался вмешаться в работу железной дороги.
По данным фактам полиция проводит проверки, по окончанию которых будет принято процессуальное решение.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Швейцарии задержан напавший на людей с бензопилой мужчина
- В Японии мужчина поджег скоростной поезд
- В Екатеринбурге задержали подозреваемого в 30 поджогах автомобилей
- Полиция задержала подозреваемого в поджоге агентства «Зара» в Нижнем Тагиле
- Житель Нижнего Тагила из ревности взорвал ж/д станцию
Loading...