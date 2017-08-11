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Владелец «Онэксима» Михаил Прохоров продал еще 7% UC Rusal

УрБК, Москва, 11.08.2017. Владелец «Онэксима» Михаил Прохоров продал еще 7% акций одного из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal нескольким акционерам компании Sual Partners. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к акционерам UC Rusal источники.



Сумма сделки — 503,9 млн долл. США.



При этом биржевая стоимость такого пакета акций существенно превышает оценку. По данным биржевых торгов, стоимость 7% пакета акций UC Rusal составляла 714 млн долл. США на момент закрытия биржи. Средняя стоимость указанного пакета акций за полгода, напротив, ниже оценки в 500 млн — 482 млн долл. США.



Как сообщают представители UC Rusal, сейчас доля «Онэксима» составляет 13,7%, Sual Partners — 15,8%. После закрытия этой сделки Sual и аффилированная с ним Zonoville Investments Limited суммарно будут контролировать 22,8% акций UC Rusal.



Таким образом, доля Михаила Прохорова в UC Rusal сократилась до 6,7% акций. Ранее «Онэксим» продал 3,38% акций компании на бирже за 240 млн долл. США при изначальном плане продать 5% акций. С июля 2016 года «Онэксим» продал свои доли в «Уралкалии», девелоперскую компанию ОПИН, медиахолдинг РБК, а также с разрешения НБА выставил на продажу 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets, оставив за собой их баскетбольную арену.

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