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В аэропорту Кольцово пресекли 35 попыток незаконного перемещения валюты

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. С начала летнего периода 2017 года пассажиры международных авиарейсов аэропорта Кольцово официально задекларировали денежные средства на сумму 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина



«Не все граждане оказываются законопослушными. Существует определенная категория лиц, пытающихся скрыть факт перемещения денежных средств. Так, только за 10 дней августа должностные лица Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина пресекли пять подобных попыток, а с начала отпускного сезона — 35, в четырех из которых сумма перемещаемой наличной валюты значительно превышала освобожденную от обязательного письменного декларирования», — говорится в сообщении.



С начала 2017 года таможней возбуждено пять уголовных дел за преступления, предусмотренные статьей 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Для сравнения: за весь прошлый год было выявлено не более 40 фактов незаконного перемещения валюты, возбуждено три уголовных дела.

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