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В I полугодии АСВ выявило неправомерных операций со вкладами на 6,73 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.08.2017. В I полугодии 2017 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило неправомерных операций со вкладами в банках с отозванной лицензией на общую сумму 6,73 млрд руб. Такие данные приведены в отчете АСВ.



В том числе в 12 банках (ООО «КБ «Тальменка-банк», ПАО АКБ «Новация», ПАО АКБ «Енисей», АО «Анкор банк», АО Банк «ТГБ», ПАО КБ «Нефтяной альянс», ООО КБ «Информпрогресс», ПАО АКБ «Спурт», ООО «Владпромбанк», АО Банк «СИБЭС», АО КБ «РЭБ», ПАО МАБ «Темпбанк») выявлены 1,7 тыс. случаев искусственного формирования вкладов на общую сумму 2,13 млрд руб.



Также в «Торговом городском банке» («ТГБ») и Росэнергобанке («РЭБ») обнаружены признаки подделки документов по несуществующим обязательствам банков перед 957 вкладчиками на сумму 1 млрд руб. и активов на ту же сумму.



В АО «Булгар банк» и ООО «КБ «Тальменка-банк» были выявлены случаи мошенничества, направленные на хищение работниками указанных банков средств 3,1 тыс. вкладчиков на общую сумму 3,6 млрд руб.



«Информация об указанных фактах, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России и Агентством в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных решений. В целях предотвращения неправомерных выплат все вклады, имеющие признаки искусственного формирования («дробления») или фальсификации, а также не отраженные в официальном учете, не включались временной администрацией по управлению банком в реестр обязательств перед вкладчиками, по которому осуществлялись выплаты», — указано в отчете АСВ.



Всего в отчетном периоде произошло 20 страховых случаев, по которым страховые выплаты АСВ составят 107,64 млрд руб. перед 383 тыс. вкладчиков.

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