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Вторичное жилье в центре Екатеринбурга за последний месяц подешевело на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 66 тыс. 167 руб. За последние четыре недели показатель снизился на 0,4%, с февраля 2015 года — на 13,7%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Среди отдельных территориальных сегментов наибольшее снижение цен (1,7%) за последние четыре недели зафиксировано в Центре. Здесь цена 1 кв. м составила 93 тыс. 933 руб. В районах третьего пояса цены снизились на 0,4% (до 55 тыс. 445 руб. за кв. м.). В втором и третьем ценовом поясе средние показатели сократились на 0,4% и 0,5% соответственно, а в первом — лишь на 0,2 %.



Цены на комнаты в коммунальных квартирах продолжают снижение. За последние 4 недели оно составило 1% (до 61 тыс. 247 руб. за кв. м.). Этот сегмент продолжает искать ценовой уровень, который позволит ему стать привлекательным в конкуренции за покупателей с ограниченным бюджетом. Общее снижение цен с пиковых значений в этой категории составило 24,2 %.



Средний срок экспозиции на текущий момент составляет 135 дней. При этом продавцы, которые реально оценивают текущую рыночную ситуацию, имеют возможность продать квартиру за 2-3 месяца.

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