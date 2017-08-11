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Роскачество: 44% школьных сарафанов для девочек не отвечают требованиям безопасности
11 август 2017 (09:04)
УрБК, Москва, 11.08.2017. Почти половина (44%) проверенных школьных сарафанов для девочек не отвечают требованиям безопасности. Об этом говорится в исследовании Роскачества.
В рамках проверки было изучено 75 образцов сарафанов для девочек наиболее популярных на российском рынке производителей по 58 показателям качества и безопасности. Стоимость продукции составила от 400 до 10,9 тыс. руб. за единицу товара на момент закупки.
В результате исследования специалисты обнаружили признаки фальсификации в 33 образцах. В том числе в 24 сарафанах — отклонения от заявленного состава ткани, в 12 ткань подклада не соответствовала необходимым нормам по воздухопроницаемости и гигроскопичности, в 9 — сама ткань изделия. У пяти изделий обнаружена неустойчивая к тем или иным воздействиям окраска ткани. 21 образец после стирки незначительно сел или растянулся.
В итоге инспекторы признали товаром повышенного качества сарафаны семи торговых марок — «Лидер-Торг», «Наша Форма», «Россиянка», «Русь», Bosser, Four&Five и Max Unior.
В рамках проверки было изучено 75 образцов сарафанов для девочек наиболее популярных на российском рынке производителей по 58 показателям качества и безопасности. Стоимость продукции составила от 400 до 10,9 тыс. руб. за единицу товара на момент закупки.
В результате исследования специалисты обнаружили признаки фальсификации в 33 образцах. В том числе в 24 сарафанах — отклонения от заявленного состава ткани, в 12 ткань подклада не соответствовала необходимым нормам по воздухопроницаемости и гигроскопичности, в 9 — сама ткань изделия. У пяти изделий обнаружена неустойчивая к тем или иным воздействиям окраска ткани. 21 образец после стирки незначительно сел или растянулся.
В итоге инспекторы признали товаром повышенного качества сарафаны семи торговых марок — «Лидер-Торг», «Наша Форма», «Россиянка», «Русь», Bosser, Four&Five и Max Unior.
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