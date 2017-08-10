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В Екатеринбурге более 40% многоквартирных домов пока не готовы к зиме
10 август 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. По данным на начало августа, к наступлению зимы уже полностью готово 4 тыс. 636 жилых многоквартирных домов (56,3% от общего числа) в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
К началу зимнего периода подготовили 5 тыс. 906 узлов управления (58,9%). Системы теплоснабжения службы промыли в 5 тыс. 120 домах (70,2%).
«Стоит отметить, что подготовка к началу нового отопительного сезона в Екатеринбурге началась сразу после завершения предыдущего. За летний период также специалисты провели семь заседаний городской комиссии по подготовке объектов жилищного и коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 годов», — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация о том, что 100 управляющих компаний Екатеринбурга рискуют не получить паспорт готовности к зиме из-за долгов перед энергетиками, сумма которых достигает 1 млрд руб. Сверка по задолженности за использованные теплоресурсы по состоянию на 1 сентября — обязательный этап в порядке организации подключения потребителя к теплу. Одним из условий подключения в ОЗП является отсутствие задолженности.
К началу зимнего периода подготовили 5 тыс. 906 узлов управления (58,9%). Системы теплоснабжения службы промыли в 5 тыс. 120 домах (70,2%).
«Стоит отметить, что подготовка к началу нового отопительного сезона в Екатеринбурге началась сразу после завершения предыдущего. За летний период также специалисты провели семь заседаний городской комиссии по подготовке объектов жилищного и коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 годов», — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация о том, что 100 управляющих компаний Екатеринбурга рискуют не получить паспорт готовности к зиме из-за долгов перед энергетиками, сумма которых достигает 1 млрд руб. Сверка по задолженности за использованные теплоресурсы по состоянию на 1 сентября — обязательный этап в порядке организации подключения потребителя к теплу. Одним из условий подключения в ОЗП является отсутствие задолженности.
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