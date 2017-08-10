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Исполняющим обязанности ректора УГГУ назначен Алексей Душин
10 август 2017 (17:45)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. С 11 августа исполнять обязанности ректора Уральского государственного горного университета (УГГУ) будет первый заместитель директора Технического университета УГМК, доктор экономических наук Алексей Душин. Об этом говорится на сайте вуза.
Ранее стало известно, что ректор УГГУ написал заявление об отставке. По данным прокуратуры Свердловской области, в настоящее время правоохранительными органами расследуются два уголовных дела, касающихся Горного университета: по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», а также по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата чужого имущества». Уголовные дела пока безфигурантные.
Ранее стало известно, что ректор УГГУ написал заявление об отставке. По данным прокуратуры Свердловской области, в настоящее время правоохранительными органами расследуются два уголовных дела, касающихся Горного университета: по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», а также по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата чужого имущества». Уголовные дела пока безфигурантные.
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