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Счетная палата в I полугодии выявила нарушений на сумму более 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 10.08.2017. Счетная палата РФ в I полугодии 2017 года выявила нарушений на сумму 1,13 трлн руб. Об этом сообщила глава контрольного ведомства Татьяна Голикова, передает «Прайм».



«Если по итогам 2016 года у нас было 965 млрд руб. и 3 тыс. 845 нарушений, то за I полугодие 2017 года это уже 2 тыс. 631 нарушение и 1,13 трлн руб.», — сказала Голикова.



По ее словам, в 2016 году на каждую проверку Счетной палаты приходилось в среднем 15 выявленных нарушений на сумму около 3,7 млрд руб. За первое полугодие текущего года каждое контрольное мероприятие выявляло в среднем 18 нарушений на 6,9 млрд руб.

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