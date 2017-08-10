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Счетная палата в I полугодии выявила нарушений на сумму более 1 трлн рублей
10 август 2017 (17:39)
УрБК, Москва, 10.08.2017. Счетная палата РФ в I полугодии 2017 года выявила нарушений на сумму 1,13 трлн руб. Об этом сообщила глава контрольного ведомства Татьяна Голикова, передает «Прайм».
«Если по итогам 2016 года у нас было 965 млрд руб. и 3 тыс. 845 нарушений, то за I полугодие 2017 года это уже 2 тыс. 631 нарушение и 1,13 трлн руб.», — сказала Голикова.
По ее словам, в 2016 году на каждую проверку Счетной палаты приходилось в среднем 15 выявленных нарушений на сумму около 3,7 млрд руб. За первое полугодие текущего года каждое контрольное мероприятие выявляло в среднем 18 нарушений на 6,9 млрд руб.
«Если по итогам 2016 года у нас было 965 млрд руб. и 3 тыс. 845 нарушений, то за I полугодие 2017 года это уже 2 тыс. 631 нарушение и 1,13 трлн руб.», — сказала Голикова.
По ее словам, в 2016 году на каждую проверку Счетной палаты приходилось в среднем 15 выявленных нарушений на сумму около 3,7 млрд руб. За первое полугодие текущего года каждое контрольное мероприятие выявляло в среднем 18 нарушений на 6,9 млрд руб.
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