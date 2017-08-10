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МЧС предупредило о заморозках в Свердловской области

УрБК, Москва, 10.08.2017. ГУ МЧС по Свердловской области предупредило о заморозках в регионе до -2 градусов в ночь на 11 августа 2017 года. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.



«Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туман, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +5°,+10°, в горах и низинах до 0°, на поверхности почвы местами заморозки до -2°, днем +15°,+20°», — говорится в прогнозе.

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