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В США разработали инновационные сумки

Американская марка Woolrich выпустила новую версию многофункциональной сумки Parka Bag. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Модель состоит из двух отделений, между которыми можно положить кардиган или куртку. Благодаря размерам и форме, сумку легко поставить на чемодан, а при помощи отстежного ремня — прикрепить к выдвижной ручке чемодана.



Сумки представлены в нескольких цветах: от красного до темно-синего и черного. В продаже новинки появятся с октября и будут представлены на сайте марки. Цены на них пока не называются.

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