Дайджест
В США разработали инновационные сумки
10 август 2017 (17:23)
Американская марка Woolrich выпустила новую версию многофункциональной сумки Parka Bag. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Модель состоит из двух отделений, между которыми можно положить кардиган или куртку. Благодаря размерам и форме, сумку легко поставить на чемодан, а при помощи отстежного ремня — прикрепить к выдвижной ручке чемодана.
Сумки представлены в нескольких цветах: от красного до темно-синего и черного. В продаже новинки появятся с октября и будут представлены на сайте марки. Цены на них пока не называются.
Модель состоит из двух отделений, между которыми можно положить кардиган или куртку. Благодаря размерам и форме, сумку легко поставить на чемодан, а при помощи отстежного ремня — прикрепить к выдвижной ручке чемодана.
Сумки представлены в нескольких цветах: от красного до темно-синего и черного. В продаже новинки появятся с октября и будут представлены на сайте марки. Цены на них пока не называются.
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