Дайджест

В США разработали инновационные сумки

10 август 2017 (17:23)

Американская марка Woolrich выпустила новую версию многофункциональной сумки Parka Bag. Об этом сообщает портал «Лента.ру».

Модель состоит из двух отделений, между которыми можно положить кардиган или куртку. Благодаря размерам и форме, сумку легко поставить на чемодан, а при помощи отстежного ремня — прикрепить к выдвижной ручке чемодана.

Сумки представлены в нескольких цветах: от красного до темно-синего и черного. В продаже новинки появятся с октября и будут представлены на сайте марки. Цены на них пока не называются.

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