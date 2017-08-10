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Авиакомпания SAUDIA ввела дресс-код для пассажиров

Авиакомпания SAUDIA ввела дресс-код для пассажиров, в соответствии с которым мужчинам запрещено подниматься на борт в шортах, а женщинам в обтягивающей или прозрачной одежде. Правила опубликованы на сайте авиакомпании, передает портал «Газета.ру».



Среди пунктов, по которым поведение пассажира считается оскорбительным, указано, что женщины также не могут обнажать руки и ноги. Кроме того, пассажиры не могут ходить босиком.



В свою очередь глава департамента туризма Саудовской Аравии Али Гамди заявил газете Makkah, что подобные правила являются нормальными и в той или иной степени применяются авиакомпаниями по всему миру.

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