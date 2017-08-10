Дайджест
Авиакомпания SAUDIA ввела дресс-код для пассажиров
10 август 2017 (17:22)
Авиакомпания SAUDIA ввела дресс-код для пассажиров, в соответствии с которым мужчинам запрещено подниматься на борт в шортах, а женщинам в обтягивающей или прозрачной одежде. Правила опубликованы на сайте авиакомпании, передает портал «Газета.ру».
Среди пунктов, по которым поведение пассажира считается оскорбительным, указано, что женщины также не могут обнажать руки и ноги. Кроме того, пассажиры не могут ходить босиком.
В свою очередь глава департамента туризма Саудовской Аравии Али Гамди заявил газете Makkah, что подобные правила являются нормальными и в той или иной степени применяются авиакомпаниями по всему миру.
Среди пунктов, по которым поведение пассажира считается оскорбительным, указано, что женщины также не могут обнажать руки и ноги. Кроме того, пассажиры не могут ходить босиком.
В свою очередь глава департамента туризма Саудовской Аравии Али Гамди заявил газете Makkah, что подобные правила являются нормальными и в той или иной степени применяются авиакомпаниями по всему миру.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Саудовской Аравии появились депутаты-женщины
- Авиакомпания «Победа» ввела сборы за ручную кладь
- Авиакомпания «Победа» ввела сборы за ручную кладь
- С начала 2012 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезло более 1 млн. пассажиров
- 6 августа ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезет миллионного с начала 2010 года пассажира
Loading...