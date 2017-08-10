Дайджест
Власти КНДР назвали невозможным диалог с Трампом
10 август 2017 (17:22)
Власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя армии страны.
По его словам, с Трампом можно разговаривать только на языке абсолютной силы.
«Здравый диалог невозможен с человеком настолько безрассудным. На него может повлиять только абсолютная сила», — сказал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Северной Корее лучше прекратить угрожать США, иначе их ждет «огонь и ярость» Вашингтона в ответ.
По его словам, с Трампом можно разговаривать только на языке абсолютной силы.
«Здравый диалог невозможен с человеком настолько безрассудным. На него может повлиять только абсолютная сила», — сказал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Северной Корее лучше прекратить угрожать США, иначе их ждет «огонь и ярость» Вашингтона в ответ.
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