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Власти КНДР назвали невозможным диалог с Трампом

Власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя армии страны.



По его словам, с Трампом можно разговаривать только на языке абсолютной силы.



«Здравый диалог невозможен с человеком настолько безрассудным. На него может повлиять только абсолютная сила», — сказал он.



Ранее Дональд Трамп заявил, что Северной Корее лучше прекратить угрожать США, иначе их ждет «огонь и ярость» Вашингтона в ответ.

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